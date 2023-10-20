Украинские действия на левом берегу Днепра в Херсонской области кажутся более масштабными, чем раньше – ISW

Российские источники продолжают обсуждать более масштабные, чем обычно, украинские наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Об этом пишет Институт изучения войны ISW.

Украинские силы, вероятно, сохраняют ограниченное присутствие в некоторых районах восточного берега у береговой линии реки Днепр и Антоновского железнодорожного моста.

Известный российский военный блоггер, инициировавший российскую дискуссию об украинских штурмах на восточном берегу 18 октября, заявил 19 октября, что две украинские диверсионно-разведывательные группы украинской морской пехотной бригады переправились через реку Днепр, разбили российские войска в этом районе и завоевали. (30 км восточнее г. Херсона и примерно 2 км в глубь материка от береговой линии р. Днепр).

Военный блоггер утверждал, что российская пехота контратаковала и оттеснила украинские силы на окраины села, но отметил, что украинские войска все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ждут подкрепления в этом районе.

Другой российский военный блоггер заявил, что украинские войска в атаках на Крынки использовали больше живой силы, чем в предыдущих атаках.

Несколько российских источников, в том числе оккупационный «глава» Херсонской области Владимир Сальдо, утверждали, что российским войскам удалось отбросить украинские войска из района Пойма-Песчановка-Подстепное (15 км к востоку от Херсона) к берегу реки Днепр и к позициям под Антоновским железнодорожным. по мосту, где они утверждают, что украинские силы пытаются отдохнуть и перегруппироваться под постоянными авиационными и артиллерийскими ударами России.

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Тем временем украинский Генштаб также молчаливо признал украинские операции на восточном берегу и сообщил 19 октября, что российская авиация нанесла удары по Песчановке, имея в виду, что украинские силы действуют в городе.

В то время как российские источники продолжают предлагать несколько расходящиеся утверждения относительно масштаба украинских атак на восточном берегу, ISW продолжает оценивать, что текущие украинские действия кажутся более масштабными, чем наблюдаемые ранее тактические рейды, а существующие геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы сохраняют присутствие вдоль береговой линии и у Антоновского железнодорожного моста, несмотря на контратаки россиян.

Тем временем Враг несет огромные потери под Авдеевкой. Это подтверждают спутниковые снимки, опубликованные ресурсом DeepState. Только в Красногоровке оккупанты при попытке прорыва потеряли 60 единиц техники. Удалось нашим защитникам и пройти на этом направлении очередной российский штурмовик Су-25. Кстати, 5-й за 10 суток.

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Случилось то, во что не верил никто! ВСУ уже на левом берегу! Дальше – КРЫМ! | "Бабай" — ВСЕ!

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