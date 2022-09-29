Украинские дороги vs оккупантов: "мобики" из РФ еще не доехали, а уже чуть не утилизировали 2 танка

Командование ВС РФ продолжает опрокидывать в Украину "свежемобилизованных".
Их посадили за танки, а ездить толком не научили, поэтому российские танкисты сыграли ими в кегли, устроив между собой ДТП
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Российское командование продолжает направлять в районы ведения боевых действий только что отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав.
"Да, 26 сентября, в Лиман Донецкой области выбыло 7 единиц танков, 2 из которых попали в ДТП во время следования. Кроме этого, должной огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли", — сообщили в Генштабе.
Замечаем, что Украина уважает международное право, поэтому у российских военнослужащих есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от военнослужащих.
Напомним, что в Херсонской области российские оккупанты попытались провести наступательную операцию танками.
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