- Украина
Украинские дронщики поразили объекты ПВО россиян на нескольких направлениях: яркие кадры
Бойцы СБС эффективно отработали по целям РФ.
Украинские дронары нанесли серию ударов по российским средствам противовоздушной обороны, радиолокационных станциях и пунктам дислокации противника. Объекты поражены на востоке и юге.
Об этом сообщают Силы беспилотных систем.
Какие объекты врага поражены
По данным военных, поражены зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и «Тор», радиолокационные станции типа П-18, а также ремонтные базы, телекоммуникационные центры и системы контроля воздушного пространства. Отдельные удары нанесены по пунктам дислокации подразделений противника, в том числе на территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей.
«В результате ударов противник понес потери в живой силе, а также была нарушена система управления подразделениями», — говорится в сообщении.
В Силах беспилотных систем подчеркивают, что сделки направлены на ослабление ключевых элементов военной инфраструктуры РФ.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения потери российской армии, по оценкам украинского Генштаба, превысили 1,3 млн человек. В частности, в сутки 2 мая армия РФ потеряла около 1240 военных убитыми и ранеными. Кроме живой силы, украинские военные ликвидировали десятки артиллерийских систем, бронетехники и других вооружений, а также зафиксированы потери в воздушных и беспилотных средствах врага.