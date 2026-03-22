Украинские дронщики сорвали масштабное наступление РФ: детали от эксперта

© ТСН

Украинские военные с помощью дронов сорвали масштабное наступление российских сил. Противник понес колоссальные потери.

Об этом заявил военный эксперт Иван Тимочко в эфире «КИЕВ24».

По его словам, всего за три дня российская армия потеряла около двух бригад. Это критический показатель даже для РФ. Он подчеркнул, что украинские операторы БпЛА уничтожают врага еще на этапе наступления, заставляя резервы РФ нести потери.

Кроме того, несмотря на сложности с комплектованием, ВСУ смогли подготовить высококвалифицированных специалистов, демонстрирующих высокую результативность на поле боя.

«Очень важно, что удалось привлечь необходимое количество людей, чтобы сорвать враждебное наступление. Удалось подловить их в момент развертывания», — подчеркнул он.

Эксперт подчеркивает, что речь идет о самых подготовленных и экипированных солдатах РФ. На них работает множество тыловых подразделений.

«Когда такие силы стираются, те, кто должны следовать за ними, вместо того, чтобы закрепляться, вынуждены повторять их судьбы», — заключил Тимочко.

Как мы сообщали, ВСУ добились тактических успехов на отдельных направлениях. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Комаренко сообщил, что украинские войска освобдили более 400 квадратных километров территории на Александровском направлении. Впрочем, аналитики ISW более сдержаны в оценках: они считают, что с начала 2026 года Силы обороны освободили по меньшей мере 279 квадратных километров.

Аналитики считают, что российское весеннее наступление терпит большие потери и фактически «захлебывается», поскольку ВСУ эффективно сдерживают атаки и вынуждают врага действовать в условиях высоких потерь. Используется тактика глубоких «килзон», в которых российские подразделения уничтожаются еще на подходах к линии фронта.