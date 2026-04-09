- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 363
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинские дроны "дозаправили" российскую станцию на Кубани: детали от Генштаба
Под ударом оказались стратегические объекты топливной инфраструктуры РФ и важные логистические узлы на оккупированных территориях.
В ночь на 9 апреля Силы обороны ударили по нефтеперекачивающей станции «Крымская» в Краснодарском крае РФ.
Об этом вечером 9 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.
«Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется», — отметили в Генштабе
Кроме того, Силы обороны нанесли огневое поражение по складам материально-технических средств в районе Никольского, складу дронов вблизи Орлинского и зенитному ракетному комплексу «Тор М1» в Кальчиновке на оккупированной части Донецкой области.
Также поражен склад материально-технических средств в Перевальске и склад боеприпасов в районе Трудового на оккупированной Луганщине.
Напомним, что в течение 5-7 апреля Силы обороны нанесли серию результативных ударов по стратегическим объектам РФ, среди которых носитель крылатых ракет «Калибр», крупные нефтебазы и пункты управления дронами.