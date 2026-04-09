Украинские дроны "дозаправили" российскую станцию на Кубани: детали от Генштаба

В результате атаки были поражены ЗРК Тор, нефтеперекачивающая станция и ряд логистических объектов противника. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В ночь на 9 апреля Силы обороны ударили по нефтеперекачивающей станции «Крымская» в Краснодарском крае РФ.

Об этом вечером 9 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется», — отметили в Генштабе

Кроме того, Силы обороны нанесли огневое поражение по складам материально-технических средств в районе Никольского, складу дронов вблизи Орлинского и зенитному ракетному комплексу «Тор М1» в Кальчиновке на оккупированной части Донецкой области.

Также поражен склад материально-технических средств в Перевальске и склад боеприпасов в районе Трудового на оккупированной Луганщине.

Напомним, что в течение 5-7 апреля Силы обороны нанесли серию результативных ударов по стратегическим объектам РФ, среди которых носитель крылатых ракет «Калибр», крупные нефтебазы и пункты управления дронами.