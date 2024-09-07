Украинские дроны мощно ударили по складу боеприпасов в Воронежской области – источники ТСН

В ночь на 7 сентября беспилотники СБУ ударили по складу боеприпасов и техники в Воронежской области. Местные власти срочно эвакуируют жителей близлежащих населенных пунктов.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в спецслужбах.

"Этой ночью россияне недосчитались большого склада с боеприпасами и техникой в населенном пункте Солдатской Воронежской области. По информации источников, этот склад враг активно использовал для опрокидывания техники в Украину, поэтому дроны СБУ отработали именно по нему", — подчеркнули источники ТСН.ua.

Сейчас на атакованном объекте зафиксированы четыре очага пожара и непрерывная детонация боеприпасов, которая продолжается до сих пор.

"СБУ продолжает системную работу по созданию демилитаризованной зоны в прилегающих к Украине областях РФ. Военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, работающие на войну в Украине, являются законными целями", — подчеркнули в СБУ.

Дроны СБУ "демилитаризовали" большой склад боеприпасов в России

Как сообщалось, в Воронежской области РФ ночью загорелся и начал взрываться склад боеприпасов. Местные жители публиковали видео, на которых видна детонация на складе боеприпасов в Острогожском районе.

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