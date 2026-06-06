Украинские дроны нашли тех, кто строил "линию Суровикина": под ударом оказался элитный саперный полк РФ

Атака украинских дронов / © ТСН.ua

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Украинские беспилотники нанесли массированный удар по месту дислокации 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии РФ, который участвовал в минировании и строительстве так называемой «линии Суровикина» на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, удар был нанесен в ночь на 5 июня по временному пункту дислокации российского подразделения в населенном пункте Пионерское на временно оккупированной территории Донецкой области.

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«Птицами СБС ночью 5 июня нанесен массированный удар в нп Пионерское, ВОТ Донецкой обл по временному пункту дислокации 90 исап 51 армии рф», — написал Бровди.

Он отметил, что 90-й отдельный инженерно-саперный полк комплектуется преимущественно российскими военнослужащими из Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным командующего СБС, именно это подразделение «минировало и строило линию Суровикина на Херсонском и Запорожском направлениях», а также выполняло саперные задачи во время боев за Бахмут и Авдеевку.

Кроме непосредственного участия в боевых действиях, полк занимается подготовкой инженерно-технических специалистов и разработкой новых видов боеприпасов для российской армии.

Комментируя результаты операции, Бровди обратился к российским военным: «Мы вас ищем и тщательно разрабатываем».

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По словам командующего Сил беспилотных систем, в течение ночи под ударами также оказались российские логистические объекты.

«Горели ночью фуры, логистика и подстанции, включая Мариупольский порт», — сообщил он.

Бровди добавил, что операция была проведена «при разработке и координации новосозданного Центра глубинных поражений СБС».

В Силах беспилотных систем отмечают, что продолжают системно выявлять и поражать российские военные подразделения, логистические узлы и объекты обеспечения в глубоком тылу оккупационных войск.

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Напомним, ВСУ с помощью дронов-камикадзе «Зозуля» смогли нарушить работу российских MESH-сетей, которые используются для управления ударными беспилотниками типа «Шахед», что привело к существенному уменьшению количества прицельных атак по Запорожской области.

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