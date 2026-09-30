Украинские морские дроны стали «авианосцами»

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Украинские морские дроны сначала выглядели как модифицированные моторные лодки. Теперь украинские морские беспилотники выполняют роль миниатюрных авианосцев, а другие страны стремятся привлечь эти технологии к собственному вооружению. Больше о новейших разработках, которые атакуют россиян, рассказали западные журналисты.

В частности, об этом пишет The New York Times.

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Как украинские морские дроны переписывают правила войны на море

Украинские морские дроны курсируют по Черному морю, оснащенные ракетами «земля-воздух» и готовые сбивать вражеские самолеты. Они транспортируют воздушные ударные БпЛА ближе к целям, а в этом месяце один из них был снят во время дуэли против российского морского беспилотника.

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В начале полномасштабной войны в море доминировала РФ. Однако Киев расширил свои операции с использованием дронов, в конце концов утопив около трети хваленого российского Черноморского флота с помощью дистанционно управляемых взрывных катеров.

Теперь Украина делает следующий шаг — создает морские рубежи обороны и наступления, попутно трансформирует ведение войны на море. Новые технологии появляются в море ежемесячно.

Один из известных случаев — беспилотный катер доставил четырехколесный дистанционно управляемый наземный аппарат с установленным пулеметом на оккупированный Россией полуостров — это стало первой в истории полностью роботизированной амфибийной операцией.

Дистанционно управляемые морские суда не уникальны только для Украины. Йеменские хуситы использовали дрон-катер при атаке на саудовский фрегат почти 10 лет назад. Этим летом США задействовали беспилотники Corsair для спасения экипажа сбитого вертолета и атаки на военно-морской объект. Однако успех Украины в борьбе с гораздо большим российским флотом сейчас тщательно изучают военные стратеги от Тайбэя до Таллина.

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«Страны всего мира смотрят на Украину как пример того, как их использовать в собственных военно-морских силах», — говорит старшая научная сотрудница программы национальной безопасности Института исследований внешней политики Эмма Солсбери.

В то же время профессор Военно-морского колледжа США Сэм Дж. Танкреди отмечает, что дистанционно управляемые суда не являются полноценной заменой традиционному флоту.

Впрочем, дешевизна и доступность компонентов украинских беспилотников снижают барьер вхождения потенциальных оборонных подрядчиков. По словам Дениса Канина, директора Украинской ассоциации беспилотного флота, 27 украинских компаний экспериментируют с новыми морскими платформами и технологиями.

«За стоимость содержания одного военного корабля с помощью водных дронов можно было бы обеспечить безопасность небольшой страны», — подчеркнул Канин.

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Кто за границей интересуется украинскими морскими дронами

Основанная в Украине компания UFORCE недавно заключила соглашение о создании совместного предприятия по запуску производства в США. Предприятие производит морские дроны Magura — первые камикадзе, которые использовала Украина.

Крупнейшая норвежская оборонная компания Kongsberg открыла офис в Украине и начала сотрудничество с производителем украинских морских дронов «Сарган». По словам украинских предпринимателей, предложения по сотрудничеству также поступают из других стран Скандинавии, Балтии и Японии.

«Все эти годы, как морские беспилотники начали топить российский флот, к нам обращались страны, которые стремились приобрести для себя эти суда или наладить собственное производство, в том числе страны Персидского залива», — рассказывал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

В марте президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с государствами Персидского залива по поставкам морских беспилотников и систем противовоздушной обороны, хотя неизвестно, на каком этапе находятся эти договоренности.

Для оборонных предприятий и военных планировщиков технологии Украины предлагают существенные преимущества. Украинские системы проверены в реальных боях и способны работать под огнем противника в условиях полного отсутствия сигнала GPS. Кроме того, украинское войско и стартапы ориентируются на недорогие и простые в производстве дроны, что позволяет быстро масштабировать выпуск.

Знаковая операция с помощью морских и воздушных дронов

Боец ГУР с позывным «Девятый» поделился, как придумал революционную атаку на россиян. Жаркого летнего дня на полигоне командир подразделения ГУР сидел на детских качелях и наблюдал, как новейшая версия его разработки рассекает спокойную гладь воды.

Озеро возле «Девятого» служило испытательной площадкой для катеров, запускающих воздушные дроны — фактически миниатюрных авианосцев, впервые примененных в прошлом году.

По словам «Девятого», тогда военные готовили атаку на российские морские порты в Туапсе и Новороссийске. Россияне разместили радары на нефтяных платформах, что помогало им обнаруживать приближение беспилотных катеров. На начальной фазе штурма военным требовалось уничтожить эти антенны.

«Девятый» понял, что помочь могут воздушные перехватчики. Он смог разместить несколько таких аппаратов на палубе 3,5-тонного морского дрона «Катран», чтобы наносить удары по береговым объектам или нефтяным платформам непосредственно с моря.

После наступления темноты командир отдал приказ о запуске катеров-авианосцев. Перехватчики поднялись с палуб и под управлением операторов направились к целям. Переоборудованные дроны уничтожили обслуживаемые антенны и российских военных. Когда радары были выведены из строя, другие морские беспилотники незаметно прошли дальше и атаковали российские порты.

Еще один новый способ применения катеров состоялся в апреле этого года, когда 412 отдельная бригада беспилотных систем уничтожила два российских «Шахеда» с помощью дронов-перехватчиков, запущенных с плавучей платформы.

Реактивные дроны развивают скорость выше болидов «Формулы-1»

Напомним, украинские военные из 1020 зенитного ракетно-артиллерийского полка установили новый рекорд, уничтожив российский ударный дрон на скорости 425 км/ч и высоте более 3 км.

Вероятно, целью был реактивный беспилотник «Герань-5». Зафиксированная скорость перехвата превышает рекордный показатель болидов «Формулы-1» (397 км/ч) и скорость поездов «Синкансен».

Для противодействия турбореактивным угрозам украинские разработчики начали оснащать дроны-перехватчики реактивными двигателями. Минобороны проводит полевые испытания по меньшей мере четырех типов таких аппаратов, а производитель «Дикі Шершні» уже показал в действии модифицированный квадрокоптер Sting-S для сбивания реактивных целей.

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