Пожар (иллюстративный) / © Getty Images

В рамках асимметричных действий, направленных на замедление и остановку противника, подразделения Сил специальных операций ВСУ в ночь на 17 октября провели успешную атаку ударными дронами на объекты во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщают Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

Целью атаки стали: нефтебаза в районе населённого пункта Гвардейское. и Федеральное государственное казенное учреждение комбинат (ФГКУ) «Гвардейский», расположенный в населенном пункте Карьерное, Сакского района (Крым).

Как заявляют Силы специальных операций, они продолжают свою работу за границей.

Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат «Гвардійський» в Криму. / © Силы специальных операций ВСУ

Напомним, в ночь на 17 октября российские оккупационные войска сбили собственный истребитель Су-30СМ над территорией временно оккупированного Крыма.

А в ночь на 16 октября 2025 года зафиксировано поражение нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово. Объект расположен примерно в 800 километрах от государственной границы Украины.

В ночь на 4 октября беспилотники атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ленинградской области РФ.

Ракеты Tomahawk могут полностью перекрыть нефтяные краны России и повлечь за собой бунт россиян. Крылатые ракеты могут стать настоящим прорывом для Украины, потенциально прекратив российское вторжение и даже спровоцировав крах режима Владимира Путина.