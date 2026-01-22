Украинские дроны ударили по нефтяному терминалу РФ: что известно

СБУ атаковало Таманьнефтегаз

Дроны Службы безопасности Украины поразили нефтяной терминал «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае РФ. В результате успешной атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают источники ТСН.ua.

Предварительные финансовые потери российской стороны от уничтожения имущества и ресурсов оцениваются ориентировочно в 50 миллионов долларов.

В результате попаданий на объекте возник масштабный пожар, охвативший площадь около 7 тысяч квадратных метров. Огонь и утечка нефтепродуктов спровоцировали серьезные повреждения трубопроводов, расположенных непосредственно на причалах.

Кроме логистических узлов под удар попали несколько резервуаров, в которых хранилось горючее.

СБУ уразили нафтовий термінал «Таманьнафтогаз». / © СБУ

Напомним, украинские подводные дроны нанесли удар по российской дизель-электрической подлодке класса 636.3 «Варшавянка», которая является носителем крылатых ракет «Калибр».

Ранее под прицелом украинских дронов оказались стратегически важные объекты в Краснодарском крае и Оренбургской области России.