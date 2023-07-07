Украинские дроны "удивят" иранские "шахеды" и будут летать роями — производитель БПЛА "Довбуш"

Сейчас идет постоянная борьба между теми, кто изготавливает военные дроны, и производителями антидроновых средств.

Украинские специалисты работают над тем, чтобы производить беспилотники, которые будут перехватывать иранские дроны-камикадзе.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал соучредитель monobank, производитель БПЛА "Довбуш" Владимир Яценко.

"Этот вопрос [противодействия иранским дронам] может быть решен, потому что на сегодняшний день сообщество производителей очень существенно выросло как профессионально, так и количественно за период военных действий", — подчеркнул он.

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По словам Яценко, сейчас идет постоянная борьба между производителями военных дронов и производителями антидроновых средств.

Кроме того, сообщил он, украинские специалисты создали миниатюрные беспилотники-камикадзе.

"Рой таких дронов под управлением большого беспилотника "Довбуш" может работать достаточно эффективно. Примерно полкилограмма взрывчатки на борту каждого такого "камикадзе". Количество их ограничено может быть двадцатью-тридцатью единицами. Этот рой может работать на достаточное расстояние", – рассказал Яценко.

Производитель украинских дронов отметил, что сейчас созданы FPV-дроны, которые работают на небольшое расстояние — до 6 километров, но продолжается работа над дронами-камикадзе, которые будут поражать цели на расстоянии до 40-50 километров.

“Моя команда очень требует от меня, чтобы он назывался Котигорошко. Пожалуй, я соглашусь", — сказал производитель БПЛА "Довбуш" Владимир Яценко.

Напомним, ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, в чем заключается сложность во время сбивания иранских "шахедов".

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