Украинские дроны уничтожили два российских вертолета в Симферополе (фото)

Украинские беспилотники нанесли удар по военным объектам во временно оккупированном Крыму, уничтожив два российских вертолета на территории аэропорта Симферополя.

Об этом сообщает OSINT-аналитик AviVecto в соцсети Х.

Около 06:30 по UTC российские мониторинговые ресурсы зафиксировали движение дронов в направлении Симферопольского аэропорта. Впоследствии в сети появились видео и фото пожара вблизи аэропорта.

По предварительным данным, сопоставление снимков от 30 августа в 09:02 UTC и от 22 августа в 09:07 UTC показало очаг возгорания именно в той зоне, где размещались российские вертолеты Ми-8 и Ми-24.

