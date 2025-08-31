ТСН в социальных сетях

Украина
903
Украинские дроны уничтожили два российских вертолета в Симферополе (фото)

Дроны ВСУ ликвидировали технику РФ в Симферополе.

Наталия Магдык
Ми-24

Ми-24 / © Википедия

Украинские беспилотники нанесли удар по военным объектам во временно оккупированном Крыму, уничтожив два российских вертолета на территории аэропорта Симферополя.

Об этом сообщает OSINT-аналитик AviVecto в соцсети Х.

Около 06:30 по UTC российские мониторинговые ресурсы зафиксировали движение дронов в направлении Симферопольского аэропорта. Впоследствии в сети появились видео и фото пожара вблизи аэропорта.

По предварительным данным, сопоставление снимков от 30 августа в 09:02 UTC и от 22 августа в 09:07 UTC показало очаг возгорания именно в той зоне, где размещались российские вертолеты Ми-8 и Ми-24.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Хабаровском крае России разбился вертолет Ми-8. Он исчез вечером 14 июля, а теперь сгоревшие обломки воздушного судна нашли в тайге. На борту погибли все пять человек.

903
