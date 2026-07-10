Украинские дроны впервые долетели до Сибири: Зеленский сделал громкое заявление

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украинские беспилотники впервые долетели до Сибири и поразили нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Омске на расстоянии почти 2,5 тысяч километров от границы. Отныне в России не осталось ни одного НПЗ, который был бы недостижимым для украинских средств поражения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, в течение этой недели украинские военные достигли важных результатов в рамках выполнения плана «дальнобойных санкций» против объектов, обеспечивающих военную машину РФ.

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Кроме Сибири, украинские ответные удары пришлись по нефтяным объектам в Саратовском, Ростовском, Тверском, Ставропольском и Краснодарском регионах, а также в Татарстане и Башкортостане.

Также под удар попали военный аэродром в Воронежской области и стратегическое предприятие в Твери. Беспилотники применяли и по объектам в Московском, Ленинградском и Брянском регионах.

«Наш план дальнобойных санкций против России выполняется верно. Благодарю всех привлеченных подразделений за точность!», — отметил Владимир Зеленский.

Украина атакует НПЗ России — последние новости

Напомним, в России вспыхнули пожары вблизи двух крупных нефтеперерабатывающих предприятий — Московского НПЗ в Капотне и Нижнекамского НПЗ в Татарстане.

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Ранее мы писали, что в Генштабе ВСУ заявили, что Силы специальных операций нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен на расстоянии почти 2500 км от границы с Украиной.

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