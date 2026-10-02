Украинские F-16 месяцами простаивают на ремонте в ЕС: что предлагает Зеленский

Зеленский предлагает ремонтировать F-16 в Украине / © Associated Press

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Американские истребители F-16 показали высокую эффективность в перехвате новых российских реактивных дронов. Несмотря на это, значительное количество истребителей находится на плановом техническом обслуживании и ремонте в странах Европы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.

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Украина хочет обслуживать F-16 на своей территории, чтобы не терять время

По словам Зеленского, около половины предоставленных F-16 долгое время остаются в Европе на техобслуживании.

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Зеленский подчеркнул, что возвращение отдельных истребителей существенно затягивается, из-за чего Украина теряет критически важное время в тот момент, когда потребность в защите неба острейшая.

Чтобы решить эту проблему, Киев пытается добиться от западных союзников разрешения и поддержки локализации основных мощностей обслуживания истребителей в Украине.

Украина убеждает партнеров, что выполнение регламентных работ вблизи зоны боевых действий позволит гораздо быстрее восстанавливать боеспособность самолетов и возвращать их в строй.

Украина имеет проблемы с F-16: что известно

Напомним, по информации The Wall Street Journal, Украина столкнулась с критической угрозой для ПВО из-за проблем с обслуживанием F-16: более половины самолетов уже не готовы к вылетам или скоро такими будут.

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В нынешних темпах эксплуатации Киев рискует исчерпать остаток парка до конца года. Задержки возникли из-за бюрократических и логистических сбоев во время техосмотра, который требуется после каждые 300 часов налета, и нехватки запчастей. В частности, процедура, которая в США занимает от 2 до 6 недель, у бельгийского подрядчика Sabena Aerospace Engineering длится до 40 недель.

Проблема возникла особенно остро на фоне массированных атак дронами и ракетами. F-16 является самым эффективным и дешевым средством сбивания таких целей, и украинские пилоты уже уничтожили ими около 2500 дронов и 650 крылатых ракет.

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