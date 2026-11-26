Госдепартамент США. / © Reuters

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Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и комплектования для обслуживания истребителей F-16. Примерная стоимость сделки составляет 621,9 млн долларов.

Об этом сообщили в американском Госдепе.

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Украина приобретет пакет технического обеспечения для F-16 за средства союзников в рамках общей многонациональной программы JUMPSTART. Финансирование предоставит Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Американские бюджетные средства для этого соглашения не будут использоваться.

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Запрос Киева предусматривает поставку пиротехнических устройств для катапультных систем и запуска оборудования, лабораторной техники, а также транспортного обеспечения. Эти позиции дополнят ранее заключенное соглашение о поддержке украинских F-16.

«Предложенная продажа улучшит способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для усиления ее возможности самообороны и укрепит региональную безопасность», — говорится в сообщении Госдепа.

В то же время в ведомстве заверили, что реализация соглашения не потребует направления в Украину дополнительных американских военных или представителей компаний-подрядчиков и не повлияет на боеготовность армии США.

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что министр обороны США Пит Гегсет задерживает передачу Украине ракет Patriot. Глава Пентагона не спешит давать разрешение около 60 ракет-перехватчиков для систем, хотя Вашингтон согласовал их снабжение.

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В то же время, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна ожидает большой пакет ракет AIM для защиты неба от российских атак. Эти боеприпасы необходимы для истребителей F-16 и систем ПВО NASAMS.

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