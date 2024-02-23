Украинские фермеры привезли уничтоженную россиянами технику к границе с Польшей: фото, видео

Украинские фермеры привезли на границу с Польшей сельхозтехнику, уничтоженную российскими оккупантами, чтобы продемонстрировать польским протестующим реалии работы в аграрном секторе Украины во время войны.

Украинские фермеры привезли сельскохозяйственную технику, поврежденную или уничтоженную российскими захватчиками, на границу с Польшей. С 23 февраля она будет размещена на пункте пропуска "Краковец-Корчева". Таким образом, украинские аграрии хотят показать польским протестующим, в каких условиях сейчас работают фермеры в Украине.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Среди расстрелянной аграрной техники есть тракторы, опрыскиватель, грузовик ГАЗ-53 и комбайны с деоккупированных территорий Херсонской области.

Например, трактор К-701 предоставлен предприятием, расположенным на территории Белозерской поселковой общины. Хозяйство было в оккупации с марта по ноябрь 2022 года.

Техника аграриев на границе Польши / Фото: Минагрополитики Украины

Техника аграриев на границе Польши / Фото: Минагрополитики Украины

Техника аграриев на границе Польши / Фото: Минагрополитики Украины

"Оккупанты уничтожили фактически всю технику, украли урожай. От вражеских обстрелов на территории предприятия остались только руины и воронки от снарядов. Прямые убытки этого предприятия составили около 5 млн евро", — говорят в Министерстве.

Украинские фермеры отмечают, что борются за урожай ценой своей жизни. В 2023 только на деоккупированных территориях Херсонской области на российских минах подорвалось 20 аграриев, пятеро из них погибли.

Техника аграриев на границе Польши / Фото: Минагрополитики Украины

Техника аграриев на границе Польши / Фото: Минагрополитики Украины

Техника аграриев на границе Польши / Фото: Минагрополитики Украины

В целом украинский аграрный сектор за два года полномасштабной войны претерпел более 80 млрд дол. прямых убытков и потерь. Такие данные представляет Всемирный банк в отчете об оценках убытков и потребностей на восстановление Украины (RDNA3). Наибольшей категорией ущерба является поврежденная и уничтоженная сельскохозяйственная техника на 5,8 млрд дол.

Нанесенный ущерб от похищения или уничтожения уже производимой сельскохозяйственной продукции эксперты оценивают в 1,97 млрд долл., ущерб из-за повреждения зернохранилищ – 1,8 млрд долл., ущерб, причиненный многолетним насаждением – 398 млн долл., животноводству – 254 млн долл., аквакультуре и рыболовству – 35 млн дол.

В Минагрополитики говорят, что расстрелянная сельхозтехника будет находиться на границе до конца марта.

Уничтоженную россиянами сельскохозяйственную технику Украины привезли на польскую границу

Напомним, в Польше на железнодорожной станции "Дорогуск" 23 февраля неизвестные высыпали из двух украинских вагонов-зерновозов рапс, направлявшийся в Германию.

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