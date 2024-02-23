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Украинские фермеры привезли уничтоженную россиянами технику к границе с Польшей: фото, видео

Украинские фермеры привезли уничтоженную россиянами технику к границе с Польшей: фото, видео

Техника аграриев на границе Польши / Фото: Минагрополитики Украины

Украинские фермеры привезли на границу с Польшей сельхозтехнику, уничтоженную российскими оккупантами, чтобы продемонстрировать польским протестующим реалии работы в аграрном секторе Украины во время войны.

Украинские фермеры привезли сельскохозяйственную технику, поврежденную или уничтоженную российскими захватчиками, на границу с Польшей. С 23 февраля она будет размещена на пункте пропуска "Краковец-Корчева". Таким образом, украинские аграрии хотят показать польским протестующим, в каких условиях сейчас работают фермеры в Украине.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Среди расстрелянной аграрной техники есть тракторы, опрыскиватель, грузовик ГАЗ-53 и комбайны с деоккупированных территорий Херсонской области.

Например, трактор К-701 предоставлен предприятием, расположенным на территории Белозерской поселковой общины. Хозяйство было в оккупации с марта по ноябрь 2022 года.

Техника аграриев на границе Польши / © Минагрополитики Украины
Техника аграриев на границе Польши / Фото: Минагрополитики Украины
Техника аграриев на границе Польши / © Минагрополитики Украины
Техника аграриев на границе Польши / Фото: Минагрополитики Украины
Техника аграриев на границе Польши / © Минагрополитики Украины
Техника аграриев на границе Польши / Фото: Минагрополитики Украины

"Оккупанты уничтожили фактически всю технику, украли урожай. От вражеских обстрелов на территории предприятия остались только руины и воронки от снарядов. Прямые убытки этого предприятия составили около 5 млн евро", — говорят в Министерстве.

Украинские фермеры отмечают, что борются за урожай ценой своей жизни. В 2023 только на деоккупированных территориях Херсонской области на российских минах подорвалось 20 аграриев, пятеро из них погибли.

Техника аграриев на границе Польши / © Минагрополитики Украины
Техника аграриев на границе Польши / Фото: Минагрополитики Украины
Техника аграриев на границе Польши / © Минагрополитики Украины
Техника аграриев на границе Польши / Фото: Минагрополитики Украины
Техника аграриев на границе Польши / © Минагрополитики Украины
Техника аграриев на границе Польши / Фото: Минагрополитики Украины

В целом украинский аграрный сектор за два года полномасштабной войны претерпел более 80 млрд дол. прямых убытков и потерь. Такие данные представляет Всемирный банк в отчете об оценках убытков и потребностей на восстановление Украины (RDNA3). Наибольшей категорией ущерба является поврежденная и уничтоженная сельскохозяйственная техника на 5,8 млрд дол.

Нанесенный ущерб от похищения или уничтожения уже производимой сельскохозяйственной продукции эксперты оценивают в 1,97 млрд долл., ущерб из-за повреждения зернохранилищ – 1,8 млрд долл., ущерб, причиненный многолетним насаждением – 398 млн долл., животноводству – 254 млн долл., аквакультуре и рыболовству – 35 млн дол.

В Минагрополитики говорят, что расстрелянная сельхозтехника будет находиться на границе до конца марта.

Уничтоженную россиянами сельскохозяйственную технику Украины привезли на польскую границу

Уничтоженную россиянами сельскохозяйственную технику Украины привезли на польскую границу

Напомним, в Польше на железнодорожной станции "Дорогуск" 23 февраля неизвестные высыпали из двух украинских вагонов-зерновозов рапс, направлявшийся в Германию.

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