Украинские голубцы признали нематериальным культурным наследием от Одесчины

Голубцы внесли в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины от Одесчины.

Об этом идет речь в приказе министерства культуры и информационной политики, сообщают в Одесском областном центре украинской культуры.

Там отметили, что голубцы – это одно из основных блюд местной кухни Одесчины, которая, к тому же, распространена среди представителей нацменьшинств, проживающих на территории области.

Приготовление голубцов в Одесской области/ Фото: Одесский областной центр украинской культуры

"Голубцы – это одно из основных блюд местной кухни Одесчины. Знания, умения и практики приготовления и потребления голубцов широко распространены как среди украинцев, так и среди национальных общин – болгар, молдован, гагаузов и других народов нашего края. Интересно, что голубцы для Одесчины – это не только "конвертики" из капусты. Это разнообразие ингредиентов и способов подачи и приготовления, которое поражает", — рассказали в Одесском областном центре украинской культуры.

Приготовление голубцов в Одесской области/ Фото: Одесский областной центр украинской культуры

Приготовление голубцов в Одесской области/ Фото: Одесский областной центр украинской культуры

Там также добавили, что в болгарском селе Городное голубцы называются "гушками". Их готовят из пропаренных листьев винограда, однако начинка состоит из риса или булгура с добавлением ряда трав, в частности укропа, петрушки и мяты.

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