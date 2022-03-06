Украинские города держатся: Зеленский рассказал о тщетных попытках врага продвинуться дальше

Противник концентрирует главные усилия продвинуться к северу от Николаева.

Украинские города держатся, а попытки противника продвинуться дальше бесполезны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга.

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"Николаев держится. Вчера отразил несколько попыток атаковать, в том числе уничтожил вертолетный десант противника. Одесса ведет противовоздушную и морскую оборону, сбила два самолета противника по меньшей мере. Противник концентрирует основные усилия продвинуться севернее Николаева и вчера также была попытка продвинуться от Харькова в направлении города Днепра, была уничтожена воздушно-десентными объединениями ВСУ", — сказал он.