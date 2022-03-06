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Украинские города держатся: Зеленский рассказал о тщетных попытках врага продвинуться дальше

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Украинские города держатся: Зеленский рассказал о тщетных попытках врага продвинуться дальше

Скриншот с видео

Противник концентрирует главные усилия продвинуться к северу от Николаева.

Украинские города держатся, а попытки противника продвинуться дальше бесполезны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга.

"Николаев держится. Вчера отразил несколько попыток атаковать, в том числе уничтожил вертолетный десант противника. Одесса ведет противовоздушную и морскую оборону, сбила два самолета противника по меньшей мере. Противник концентрирует основные усилия продвинуться севернее Николаева и вчера также была попытка продвинуться от Харькова в направлении города Днепра, была уничтожена воздушно-десентными объединениями ВСУ", — сказал он.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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