Украинские города задыхаются в выхлопных газах: водителям могут запретить пользоваться автомобилями ежедневно

От автомобильного транспорта в Киеве генерируется до 90 процентов общего объема вредных веществ.

Украинские чиновники рассуждают, как ограничить количество автомобилей на улицах городов-миллионников, чтобы избежать заторов и уменьшить количество выбросов в атмосферу. Среди предложений — уменьшить количество автомобилей на дорогах вдвое, позволив водителям выезжать на дороги только в определенные дни.

О том, возможно ли пересадить водителей на общественный транспорт и сделать воздух в городах чище, говорится 28 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Ежегодное увеличение количества автомобилей на дорогах приводит ко все большему загрязнению воздуха выхлопными газами.

Специалист по транспортному планированию Дмитрий Беспалов исследует количество автомобилей на улицах Киева уже несколько лет подряд и получает каждый раз все большие результаты. "В 2015 году мы насчитали 213 автомобилей на 1000 жителей. В 2017-м — была уже 257 автомобилей на 1000 жителей ", — приводит цифры он.

В этом году количество автомобилей на тысячу жителей, по данным эксперта, уже преодолела отметку 400. В часы пик об этом свидетельствуют километровые пробки, которые загрязняют воздух выбросами. Наиболее вредными, по словам врачей, являются выхлопные газы от дизельных двигателей.

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Ранее уровень выбросов проверяли во время рейдов дорожные инспектора, теперь же такие проверки не проводят.

"В городе Киеве именно от автомобильного транспорта генерируется до 90 процентов общего объема вредных веществ", — сообщил председатель государственной экоинспекции Андрей Мальованый.

Из-за загрязненного воздуха жители крупных городов страдают от аллергии и онкологических заболеваний. "Защитить себя от влияния этих газов очень трудно", — отмечает врач-аллерголог Марьяна Лыкова.

Для уменьшения вредных выбросов в атмосферу в Евросоюзе отказываются от двигателей внутреннего сгорания — переходят на электротранспорт. В Украине такое решение европейских соседей может привести к увеличению количества бывших в пользовании авто, которые больше загрязняют воздух.

Однако, украинские чиновники говорят, что тоже уже имеют идеи, как сделать воздух в городах чище. Первое, необходимо развивать общественный транспорт — чтобы пользование им было быстрее и дешевле, чем собственным авто. А во-вторых — нужно уменьшать количество личного транспорта на улицах.

"Цель состоит в том, чтобы уменьшить движение автомобилей вдвое. Например, в понедельник ездят автомобили, у которых номерные знаки заканчиваются на четные цифры, во вторник — нечетные. В мире такой опыт есть ", — убеждает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский..

Но такой запрет для транспорта выезжать на улицы городов — пока только в теории. В реальности же — столица Украины уже два года подряд занимает третье место в Европе по количеству пробок.

Новости Украины: чиновники рассуждают, как уменьшить количество выхлопных газов в городах-миллионниках

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