Украинские города засыпало снегом (фото, видео)

Снег в Украине / © соцмережі

В ряде украинских городов на утро 10 декабря выпал снег. Местные жители сняли на видео заснеженные улицы и дороги и опубликовали кадры в соцсетях.

Об этом сообщают телеграм-каналы.

Так, заснежило Запорожье, Полтаву, Харьков, Днепр и Конотоп в Сумской области. Во многих регионах еще с вечера 9 декабря начался мокрый снег.

Мэр Конотопа Артем Семинихин сообщил, что коммунальщики в городе уже работают и посыпают специальной смесью перекрестки дорог.

Жители украинских городов сняли первый снег на фото и видео, выложив ролики в Сеть. На кадрах видны заснеженные улицы, дороги, деревья и автомобили.

Снег в Днепре

Снег в Днепре

Снег в Конотопе

Дата публикации 08:35, 10.12.25 Количество просмотров 2 В городах Украины выпал снег

Напомним, погода в Украине 10 декабря будет контрастной и нестабильной. Мокрый снег ожидается на востоке, Сумщине и Днепропетровщине, тогда как в большинстве центральных, западных и южных областей, а также на Киевщине и Житомирщине пройдут дожди.