Украинские города засыпало снегом (фото, видео)
В некоторых регионах мокрый снег начался еще вечером 9 декабря, требуя от коммунальщиков немедленного реагирования.
В ряде украинских городов на утро 10 декабря выпал снег. Местные жители сняли на видео заснеженные улицы и дороги и опубликовали кадры в соцсетях.
Об этом сообщают телеграм-каналы.
Так, заснежило Запорожье, Полтаву, Харьков, Днепр и Конотоп в Сумской области. Во многих регионах еще с вечера 9 декабря начался мокрый снег.
Мэр Конотопа Артем Семинихин сообщил, что коммунальщики в городе уже работают и посыпают специальной смесью перекрестки дорог.
Жители украинских городов сняли первый снег на фото и видео, выложив ролики в Сеть. На кадрах видны заснеженные улицы, дороги, деревья и автомобили.
Напомним, погода в Украине 10 декабря будет контрастной и нестабильной. Мокрый снег ожидается на востоке, Сумщине и Днепропетровщине, тогда как в большинстве центральных, западных и южных областей, а также на Киевщине и Житомирщине пройдут дожди.