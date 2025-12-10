ТСН в социальных сетях

Украина
359
1 мин

Украинские города засыпало снегом (фото, видео)

В некоторых регионах мокрый снег начался еще вечером 9 декабря, требуя от коммунальщиков немедленного реагирования.

Ирина Лабьяк
Снег в Украине

Снег в Украине / © соцмережі

В ряде украинских городов на утро 10 декабря выпал снег. Местные жители сняли на видео заснеженные улицы и дороги и опубликовали кадры в соцсетях.

Об этом сообщают телеграм-каналы.

Так, заснежило Запорожье, Полтаву, Харьков, Днепр и Конотоп в Сумской области. Во многих регионах еще с вечера 9 декабря начался мокрый снег.

Мэр Конотопа Артем Семинихин сообщил, что коммунальщики в городе уже работают и посыпают специальной смесью перекрестки дорог.

Жители украинских городов сняли первый снег на фото и видео, выложив ролики в Сеть. На кадрах видны заснеженные улицы, дороги, деревья и автомобили.

Снег в Днепре

Снег в Днепре

Снег в Днепре

Снег в Днепре

Снег в Конотопе

Снег в Конотопе

Напомним, погода в Украине 10 декабря будет контрастной и нестабильной. Мокрый снег ожидается на востоке, Сумщине и Днепропетровщине, тогда как в большинстве центральных, западных и южных областей, а также на Киевщине и Житомирщине пройдут дожди.

359
