Украинские хакеры совместно с СБУ сломали 30-миллионную базу российского Альфа-банка — СМИ

В РФ произошел излом 30-миллионной базы данных клиентов Альфа-банка. Хакеры даже лично сообщили об этом его владельцу Фридману.

Украинские хакеры совместно с СБУ сломали одно из самых известных российских финансовых учреждений – Альфа-банк.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что владелец финучреждения Михаил Фридман подтвердил "дыры" в банковской системе России и отреагировал фразой: "Ну, что поделаешь".

"Пранкеры даже лично дозвонились владельцу банка Михаилу Фридману, чтобы сообщить ему "благую весть" о вломе. А заодно – спросить, не хочет ли он выступить против войны в Украине. Но олигарх почему-то был не в настроении и после недолгого разговора бросил трубку", – сообщил Укринформу собеседник.

Напомним, ранее хакеры "Кибер Сопротивления" сломали электронную почту полковника Росгвардии Романа Ершова. Благодаря этому удалось получить новые доказательства участия подразделений российского ОМОНа во вторжении в Украину.

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