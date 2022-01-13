Украинские хакеры создали сервис, с помощью которого обворовали полсотни иностранных компании на 1 млн долларов

Украинские хакеры создали сервис, с помощью которого обворовали полсотни иностранных компании на 1 млн долларов

Некоторые из злоумышленников уже были в розыске в других странах мира.

Служба безопасности Украины совместно с киберполицией и американскими и британскими партнерами ликвидировали мощный хакерский сервис, обокравший 50 иностранных компаний на 1 млн долларов.

Как оказалось, его организаторами были граждане Украины, некоторые из них находятся в розыске в других странах.

Об этом идет речь на сайте СБУ.

Также читайте Как уберечь свой автомобиль от угона: схемы злоумышленников и советы водителям

"Были разоблачены злоумышленники, которые совершали хакерские атаки на иностранные компании, а также оказывали платные услуги по подмене IP-адресов другим хакерам. По предварительным оценкам, за время деятельности группа "заработала" более 1 млн долларов", — сообщила прессслужба СБУ.

Киберспециалисты объясняют, что в отличие от "обычных" VPN-сервисов, которые каждый может приобрести легально, услуги злоумышленников имели более широкий функционал.

В частности, сервис позволял сразу подгружать через платформу компьютерные вирусы, шпионское обеспечение и другие вредоносные программы. Чтобы избежать ответственности, им управляли с домашних персональных компьютеров под разными никнеймами на просторах Даркнета.

"Это был сугубо "бандитский" сервис, созданный злоумышленниками для злоумышленников и неподконтрольный никаким властям или правоохранительным органам", — объясняют в СБУ.

Как выяснилось, организаторами сервиса были граждане Украины. Некоторые из них находятся в розыске в других странах.

Свои услуги они предоставляли членам международных хакерских группировок, которые регулярно:

взламывали системы государственных и коммерческих учреждений для сбора конфиденциальной информации;

распространяли вирусы-требители, шифрующие имеющуюся на ПК информацию и требующие у пользователя "выкуп" за ключ;

проводили DDoS-атаки, чтобы парализовать работу систем и т.д.

Также читайте В Одессе произошла стрельба в бильярдном клубе: предполагаемого злоумышленника задержали

Правоохранители говорят, что для того чтобы вывести заработанные средства, злоумышленники проводили сложные финансовые операции с использованием ряда онлайн-сервисов, в том числе и запрещенных в Украине. После этого средства переводили на платежные карты многих подставных лиц.

В ходе обысков, проведенных в домах и автомобилях злоумышленников, правоохранители обнаружили и изъяли мобильные телефоны, компьютеры и другие доказательства противоправной деятельности.

СБУ

Как сообщает СБУ, в настоящее время открыто уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи);

ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).

Напомним, в столице будут судить 40-летнего жителя Белой Церкви, который незаконно завладел квартирой умершей киевлянки и пытался продать ее за 1,2 млн гривен.

Читайте также: