Украинские хакеры выложили в Сеть клиентскую базу российского "Альфа Банка"

Таблица содержит 115 217 571 записей, из которых около 38 миллионов уникальных физических и юридических лиц.

Украинские хакеры из KibOrg выложили в Сеть полную базу данных крупнейшего российского коммерческого банка Альфа-Банк.

Об этом сообщает Kiborg.news.

Напомним, в прошлом году команда KibOrg в сотрудничестве с хакерами NLB получила персональные данные более 30 миллионов клиентов учреждения. База данных содержит информацию о ФИО, дате рождения, номере счета и телефоне клиента, а также других интересных данных.

Таблица содержит 115 217 571 записей, из которых около 38 миллионов уникальных физических и юридических лиц. База данных имеет клиентские записи, начиная с 2004 года.

Прессслужба банка успела опровергнуть новость, назвав личные данные, изложенные в качестве доказательств, "скомпилированными из нескольких случайных номеров". Позднее сообщение было изменено по обвинению в ложности информации.

"Передаем привет службе безопасности Альфа-Банка и персонально Михаилу Фридману. Раньше мы смогли дозвониться к нему и тот прокомментировал взлом клиентской базы банка словами: "Ну, пусть". Возможно, когда-нибудь он будет более благосклонен к разговору с нами", — говорится в сообщении KibOrg.

Загрузить базу данных можно по ссылке

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KibOrg – проект журналистов и IT-специалистов, которые объединились под именем легендарных киборгов для борьбы с агрессором в информационном пространстве. Участники проекта расследуют преступления россиян в Украине, разоблачают деятельность коллаборантов и развенчивают российские фейки.

Напомним, ГУР взломало налоговую службу России и уничтожило всю базу данных.

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