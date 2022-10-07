Украинские хакеры взломали сайт ОДКБ и поздравили Путина "с последним днем рождения"

Украинская ИТ-армия пожелала Путину "комфортного" путешествия в Гаагу!"
Украинская ИТ-армия снова атаковала сайт Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вместо привычных страниц ресурса на сайте появилось "поздравление" для Путина с "последним днем рождения".
Об этом сообщили в IT ARMY of Ukraine.
"Нам пришлось сломать сайты ОДКБ, чтобы поздравить Путина с его последним днем рождения", – говорят украинские хакеры.
Так, на странице ресурса вместо привычного вида страниц появилась надпись "На связи IT-армия Украины. Хотим поздравить Путина с его последним днем рождения и пожелать "комфортного" путешествия в Гаагу!"
Сейчас сайт отключили, однако увидеть результаты работы украинских хакеров можно с помощью архива.
Следует отметить, что это уже не первая успешная атака украинской IT-армии на российские и белорусские сайты. Предыдущий раз сайт ОДКБ сломали в середине сентября.
Отметим, ОДКБ – это российский аналог НАТО, в состав которого входят сама Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Эта военно-политическая организация, созданная как "главный межгосударственный инструмент, призвана противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера".
Напомним, ранее украинская IT-армия сломала ресурсы молодой гвардии "Единой России" и получила оттуда интересные данные, которые "являются очень важной информацией, которая поможет в войне против России".
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