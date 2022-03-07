Украинские "хищники": патрульным разрешили носить новые нашивки на форме (фото)

Патрульные получат новые нарукавные знаки.

В Украине патрульным полицейским разрешили до окончания войны носить шевроны с изображением "хищника" из знаменитого фильма.

Также читайте За 11 суток потери оккупантов превысили 11 тыс. убитыми и ранеными

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"В настоящее время начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков на время войны разрешил личному составу патрульной полиции носить такие шевроны", — говорится в сообщении.

Такие шевроны патрульные смогут получить у своих командиров.