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Украинские "хищники": патрульным разрешили носить новые нашивки на форме (фото)

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Украинские "хищники": патрульным разрешили носить новые нашивки на форме (фото)

Facebook/Патрульна поліція України

Патрульные получат новые нарукавные знаки.

В Украине патрульным полицейским разрешили до окончания войны носить шевроны с изображением "хищника" из знаменитого фильма.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"В настоящее время начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков на время войны разрешил личному составу патрульной полиции носить такие шевроны", — говорится в сообщении.

Такие шевроны патрульные смогут получить у своих командиров.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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