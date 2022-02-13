Украинские художники и ученые экстренно обратились к мировым лидерам из-за возможного нападения РФ: что они требуют

Украинские художники и ученые экстренно обратились к мировым лидерам из-за возможного нападения РФ: что они требуют

Украинские художники и ученые меньше, чем за сутки, под заявлением уже поставили более сотни подписей.

На фоне информации о возможном широкомасштабном вторжении РФ, украинские художники и ученые призвали Кремль отвести войска от Украины. Также они обратились за помощью к мировым лидерам на этот счет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

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Заявление было опубликовано в Министерстве культуры и информационной политики сегодня, 13 февраля. Под ней уже поставили более сотни подписей, среди них – художники Иван Марчук и Анатолий Криволап, режиссеры Наталья Ворожбит и Андрей Жолдак писатель Сергей Жадан, актриса Ирма Витовская, дирижер Оксана Линив, Олег Сенцов и министр культуры Александр Ткаченко.

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Отмечается, что сбор подписей продолжается. В заявлении просят всех мировых лидеров срочно сделать все зависящее, чтобы Украина и украинцы были в покое.

Заявление украинских художников и ученых:

"Мы как представители культуры: писатели, художники, артисты, художники, ученые – обращаемся к мировым лидерам с призывом к миру. Сегодня Украина как никогда нуждается в мире. Накопление российских военных вокруг границ европейского государства; постоянные разговоры, что война начнется чуть ли не завтра – вызывают у нас, как и у всех украинцев, тревогу.

Поэтому мы призываем всех мировых лидеров сделать все зависящее, чтобы украинское государство и его народ находились в покое. Россию, в свою очередь, призываем немедленно увести войска. Ведь ваши лидеры говорят, что они за мир – так докажите это. Демократическая мера просим оказать финансовую помощь и оружие для обороны. Уверены, что жить в мирном мире – приоритет и для вас, и для нас.

Поймите, когда играет музыка, демонстрируется ли фильм, или свою картину рисует художник – грохот орудий не может подходить такой работе. Мы хотим, чтобы украинцы мирно посещали театры, ходили в музеи, читали книги, смотрели фильмы. И работали в конце концов на своей любимой работе. В ваших силах сделать это реальностью. Но действовать надо немедленно.

Напомним, что ряд западных СМИ сообщают со ссылкой на источники в спецслужбах и дипломатических учреждениях других стран, что Россия будто бы планирует военное вторжение в Украину уже на следующей неделе.

В свою очередь ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам данные о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам сообщил и президент США Джо Байден.

В то же время, американские журналисты считают, что администрация президента США специально создает тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные, чтобы сорвать российские планы и сдержать Кремль от агрессивных действий.