Украинские и американские военные осуществили совместное десантирование: фото

Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 "Геркулес".

Сегодня, 25 сентября, в рамках многонациональных учений "Rapid Trident — 2021" украинские и американские военные осуществили совместное десантирование.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины на своей странице в фейсбуке.

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Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 "Геркулес", с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров.

"К общему десантированию многонационального подразделения привлекался личный состав 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка, 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Силах Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, накануне личный состав прошел соответствующую доподготовку под руководством инструкторов ВС США.

"Воины-десантники действовали четко и уверенно, в очередной раз подтвердив свой профессионализм и готовность совместно решать задачи с партнерами из стран НАТО", — добавили в Командовании.

Напомним, раинше военные самолеты РФ вторглись в зону учений ВСУ в Черном море.

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