Украинские и австрийские парламентарии провели встречу в пункте пропуска на Закарпатье

Украинские и австрийские парламентарии провели встречу в пункте пропуска на Закарпатье

В пункте пропуска "Ужгород — Вишне-Немецкое" Председатель Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита провел встречу с австрийскими партнерами, среди которых представители парламента Республики Австрия и дипломаты.

Во время встречи из Австрии были переданы два грузовика гумпомощи.

«Наши коллеги передали два грузовика гумпомощи, который безотлагательно отправим в регионы, где сейчас самая тяжелая гуманитарная ситуация», — сообщил Микита.

По его словам, также в рамках сотрудничества была проведена встреча парламентариев Украины и Австрии.

«Благодарим представителей парламента Австрии и дипломатов за помощь и всестороннюю поддержку», — заявил председатель ОВА Закарпатья.