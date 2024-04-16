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Украинские инженеры разрабатывают боевую подводную лодку, которая стреляет торпедами – фото

Украинские инженеры разрабатывают боевую подводную лодку, которая стреляет торпедами – фото

Украинские инженеры разрабатывают боевую подводную лодку, которая стреляет торпедами – фото

Подводная лодка Kronos / Фото: Highland Systems

Подлодка будет оснащена функцией беспилотника.

Команда украинских инженеров разрабатывает в Объединенных Арабских Эмиратах подлодку Kronos, которая способна запускать ракеты-торпеды. Субмарина недавно прошла испытания по использованию в военных целях.

Об этом пишет Kyivpost.

Подлодка может бесшумно двигаться под водой со скоростью 50 км в час и не только перевозить пассажиров, но и нести взрывчатку.

"Пока в Палате представителей Конгресса США продолжают блокировать выделение помощи для Украины, еще в феврале одобренное Сенатом, украинские инженеры разрабатывают подлодку, способную запускать ракеты-торпеды", — пишет издание.

Подводная лодка Kronos / Фото: Highland Systems / ©
Подводная лодка Kronos / Фото: Highland Systems

На воде Kronos способен двигаться со скоростью до 80 км/ч, а под водой – до 50 км/ч. И при этом – практически беззвучно.

Технические характеристики Kronos:

  • ширина – 7,4 м;
  • длина – 9 м;
  • высота – 2 м;
  • грузоподъемность – до 3000 кг на воде;
  • снаряженная масса – 10000 кг;
  • емкость – 11 мест.
Подводная лодка Kronos / Фото: Highland Systems / ©
Подводная лодка Kronos / Фото: Highland Systems
Подводная лодка Kronos / Фото: Highland Systems / ©
Подводная лодка Kronos / Фото: Highland Systems

"Это гибридное судно, управляемое нашей высококвалифицированной командой проектирования, исследований и разработок, может комфортно вместить 10 пассажиров и подходит для коммерческих, спасательных и боевых операций. Подлодка имеет инновационную конструкцию корпуса, которая значительно снижает потребление топлива, увеличивает максимальную скорость и обеспечивает превосходную скорость", – говорят разработчики субмарины.

Напомним,эксперт рассказал о сценариях войны, мобилизации и планирует диктатор Путин.

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