Украинские инженеры разрабатывают боевую подводную лодку, которая стреляет торпедами – фото

Подлодка будет оснащена функцией беспилотника.
Команда украинских инженеров разрабатывает в Объединенных Арабских Эмиратах подлодку Kronos, которая способна запускать ракеты-торпеды. Субмарина недавно прошла испытания по использованию в военных целях.
Об этом пишет Kyivpost.
Подлодка может бесшумно двигаться под водой со скоростью 50 км в час и не только перевозить пассажиров, но и нести взрывчатку.
"Пока в Палате представителей Конгресса США продолжают блокировать выделение помощи для Украины, еще в феврале одобренное Сенатом, украинские инженеры разрабатывают подлодку, способную запускать ракеты-торпеды", — пишет издание.
На воде Kronos способен двигаться со скоростью до 80 км/ч, а под водой – до 50 км/ч. И при этом – практически беззвучно.
Технические характеристики Kronos:
- ширина – 7,4 м;
- длина – 9 м;
- высота – 2 м;
- грузоподъемность – до 3000 кг на воде;
- снаряженная масса – 10000 кг;
- емкость – 11 мест.
"Это гибридное судно, управляемое нашей высококвалифицированной командой проектирования, исследований и разработок, может комфортно вместить 10 пассажиров и подходит для коммерческих, спасательных и боевых операций. Подлодка имеет инновационную конструкцию корпуса, которая значительно снижает потребление топлива, увеличивает максимальную скорость и обеспечивает превосходную скорость", – говорят разработчики субмарины.
Напомним,эксперт рассказал о сценариях войны, мобилизации и планирует диктатор Путин.
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