Украинские инженеры разработали разведывательный беспилотник WarDog: Федоров рассказал важные детали

Эти новые дроны уже активно используются на Запорожском и Харьковском направлениях.

Украинские инженеры разработали разведывательный беспилотник WarDog. Дрон может вести разведку в условиях сложных рельефов и под действием вражеского РЭБ.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Система WarDog разведывает, даже если подавлен GPS-сигнал, а также в автономном, полуавтономном и ручном режимах полета. Дрон может работать до 60 минут в воздухе на дистанции до 10 км со связью и до 30 км в режиме автопилота. Скорость беспилотника – 12-15 м/с", — рассказал Михаил Федоров.

Эти новые дроны уже активно используются в Запорожском и Харьковском направлениях. WarDog также испытывали возле Краматорска – дрон работал в условиях подавления сигнала GPS на высоте выше 50 м.

“Среди преимуществ WarDog военные отмечают стабильность в полете, несмотря на отсутствующий сигнал GPS. То есть дрон устойчив в условиях сильного ветра, что позволяет четче держать картинку в кадре и фокусе. Благодаря такому фидбеку от военных разработчики усовершенствовали функционал БпЛА, чтобы “зрение артиллерии” становилось еще острее”, — добавил министр.

Он также добавил, что дрон появился благодаря кластеру оборонных разработок Brave1, куда можно подать свою разработку, а Brave1 поможет реализовать, протестировать, кодифицировать по стандартам НАТО, привлечь инвестиции и получить контракты от Минобороны.

Напомним, что Зеленский отреагировал на массированный удар дронов по Харькову.

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