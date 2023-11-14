Украинские кабаны "охотились" на российскую ДРГ в Чернобыльской зоне – соцсети

По информации российских Телеграмм-каналов, в результате нападения кабанов один оккупант из российской ДРГ погиб.

Российская ДРГ прорвалась из Беларуси в Украину на территорию Чернобыльской зоны отчуждения. Однако далеко враг не зашел – окупантов остановили дикие кабаны.

Об этом пишет российский телеграмм-канал "Кремлевская табакерка".

Вражеская группа сумела каким-то образом миновали украинские посты контроля и наблюдения.

"В какой-то момент группа проходила по лесу и столкнулась со стадом диких кабанов, которые там водятся. Стрелять животных возможности не было, поскольку громкие звуки выстрелов могли бы выдать разведчиков. Кабанам удалось догнать одного из (российских. – Ред.) военных. После столкновения с одной. с животных он неудачно упал и ударился головой о камень. Погиб на месте", – говорится в сообщении.

По информации паблика, тело погибшего россиянина не эвакуировали, а план сделки пришлось менять.

"Сначала группа разведки (российская ДРГ. – Ред.) планировала диверсию в Чернобыльской зоне. Это связано с функционированием закрытой более 20 лет назад Чернобыльской АЭС — пока непонятно", – отмечается в паблике.

Пока украинская сторона эту информацию о вероятном прорыве российской ДРГ нашей границы не комментировала.

Ранее командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что по 9-10 раз ежемесячно враждебные ДРГ пытаются заходить на территорию приграничных с Россией районов Черниговской и Сумской областей.

Также сообщалось, что в Сумскую область российская ДРГ прорывалась в ночь на 12 октября.

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