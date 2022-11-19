Украинские Карпаты засыпали снегом, в горах держится мороз (фото)

Украинские Карпаты засыпали снегом. На вершине Пип Ивана Черногорского держится морозная погода.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"На 08:05 19.11.2022 на горе Пип Иван Черногорский облачно. Видимость ограничена. Ветер западный 17 м/с. Температура воздуха -7°С", — говорится в сообщении.

Туристов просят воздержаться от походов в горы.

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Следует отметить, что Пип Иван Черногорский – одна из самых высоких вершин Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Как сообщалось, в Украине 19 ноября будет снег и сильный ветер. Температура покажет максимальные контрасты – от +15+17 градусов на юге до -5 градусов в западных областях.

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