Украинские Карпаты засыпали снегом, в горах держится мороз (фото)

На горе Пип Иван Черногорский порывистый ветер.
Украинские Карпаты засыпали снегом. На вершине Пип Ивана Черногорского держится морозная погода.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"На 08:05 19.11.2022 на горе Пип Иван Черногорский облачно. Видимость ограничена. Ветер западный 17 м/с. Температура воздуха -7°С", — говорится в сообщении.
Туристов просят воздержаться от походов в горы.
Следует отметить, что Пип Иван Черногорский – одна из самых высоких вершин Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Как сообщалось, в Украине 19 ноября будет снег и сильный ветер. Температура покажет максимальные контрасты – от +15+17 градусов на юге до -5 градусов в западных областях.
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