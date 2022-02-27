Украинские кибервойска "положили" десятки российских сайтов (фото)

Присоединиться может любой желающий.

Украинские киберспециалисты, создавшие собственную "армию" против агрессора, "положили" десятки российских сайтов.

Об этом сообщает IT ARMY of Ukraine.

"Украинские кибервойска работают, российские сайты — отдыхают. Но есть еще некоторые сайты, которые, возможно, устали, киберпатриоты, что думаете?" – рассказали волонтеры.

Напомним, о создании IT-армии в Украине сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Присоединиться могут разработчики, киберспециалисты, дизайнеры, копирайтеры, маркетологи, таргетологи и т.д.

Все оперативные задания выкладывают здесь: IT ARMY of Ukraine