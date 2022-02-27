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Украинские кибервойска "положили" десятки российских сайтов (фото)

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Украинские кибервойска "положили" десятки российских сайтов (фото)

Pexels

Присоединиться может любой желающий.

Украинские киберспециалисты, создавшие собственную "армию" против агрессора, "положили" десятки российских сайтов.

Об этом сообщает IT ARMY of Ukraine.

"Украинские кибервойска работают, российские сайты — отдыхают. Но есть еще некоторые сайты, которые, возможно, устали, киберпатриоты, что думаете?" – рассказали волонтеры.

Напомним, о создании IT-армии в Украине сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Присоединиться могут разработчики, киберспециалисты, дизайнеры, копирайтеры, маркетологи, таргетологи и т.д.

Все оперативные задания выкладывают здесь: IT ARMY of Ukraine

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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