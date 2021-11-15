Украинские климатологи обещают теплую зиму, но сначала - снегопады и мороз

В январе средняя температура в Украине будет на 3 градуса выше нормы.

Сначала будет солнечно и ясно, затем небо резко затянет облаками. И начнется самая настоящая зима – со снегом и морозами. Правда, снежная и морозная погода прогнозируется не во всех регионах Украины и задержится она ненадолго. Если же человечеству не удастся справиться с глобальным потеплением, то о настоящих зимах вообще можно забыть. Вместо этого планету ожидают разрушительные природные катаклизмы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Украинские климатологи обещают, что грядущая зима будет теплой. Средняя температура воздуха будет на 1,5, а в январе на 3 градуса выше, чем в предыдущие годы. Но это не значит, что арктический холод к нам не будет прорываться, так что -10 тоже обязательно будут. Просто не так часто, как прежде.

Настоящая репетиция зимы состоится на следующей неделе. Сначала Украину заморозит. Ночью на востоке страны прогнозируют до -8, на севере ожидают — 6, а на западе и юге — до -3 градусов. Дневные отметки будут танцевать вокруг нуля.

А вот во второй половине недели Украину накроет циклон и будет дождь во всех областях. На Полтавщине, Сумщине и Харьковщине можно ожидать первого снега. Впрочем, плюсовые отметки не дадут ему надолго задержаться.

В целом каждый следующий год бьет не только температурные рекорды предыдущего, становится также все больше ураганов, наводнений и лесных пожаров. Чтобы их стало меньше, нашу планету нужно немедленно охладить.

К сожалению, климатический форум в Глазго, на который съехались 120 глав государств со всего мира, завершился, по мнению специалистов, полным фиаско. Говорили политики, как обычно, очень много, а в итоге решили – решать проблему глобального потепления потом.

Хотя уже сейчас глобальная температура на планете выросла на 1 градус, а через 10 лет прогнозируют ее увеличение на полтора градуса, что станет критическим пределом. Если покров из вредных выбросов затянется над землей плотнее, то температура вырастет на 2 градуса.

Тогда жизнь человечества, по прогнозам климатологов, станет невыносимой. Стихия будет разрушать дома, дороги, будут пересыхать реки и ежегодно будут гибнуть миллионы людей.

Обнулить вредные выбросы к 2050 году политики договорились еще в 2015 – в Париже. На форуме в Глазго 40 стран, среди которых Украина, пообещали ограничить работу угольных электростанций и постепенно избавиться от них. Большие экономики должны это сделать до 2030 года, развивающиеся – до 2040-го.

Однако тревожит тот факт, что крупнейшие загрязнители планеты, такие как Китай, Австралия, США и Индия – соглашение не подписали. Хотя именно эти страны чаще всего становятся жертвами климатических изменений, но идти на экономические жертвы они не готовы.

Метеозависимость: настоящая зима в Украине - в каких областях стоит ждать первого снега

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