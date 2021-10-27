Украинские компании будут импортировать электроэнергию из России: кто победил в аукционе

Украинские компании будут импортировать электроэнергию из России: кто победил в аукционе

Объем российского импорта в ноябре составит 2200 мегаватт.

Оператор НЭК "Укрэнерго" провел аукцион на доступную мощность для импорта электроэнергии из России в ноябре в размере 2200 МВт.

Как свидетельствуют обнародованные в среду, 27 октября, на сайте "Укрэнерго" результаты аукциона, предложенные мощности выкупили восемь украинских компаний.

Крупнейшим покупателем выступило ООО "ЭРУ Трейдинг", приобретя объем 654 МВт, на второй позиции — ООО "ОНК-Групп", которое выкупило 500 МВт.

Среди победителей аукциона также такие предприятия: "Электротрейдинг Групп" (290 МВт), "Стимекс" (250 МВт), "ДЭ Трейдинг" (200 МВт), "Артлекс-Энерджи" (126 МВт), "Энергопоставщик" (100 МВт) и "ЭлектроПартнерс" (80 МВт).

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве, национальный энергорегулятор не будет продолжать в ноябре действующий до 31 октября запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и России из-за дефицита топлива на ТЭС.

Напомним, ранее глава "Нефтегаза" Юрий Витренко заявил, что Украина в течение 5 лет может полностью обеспечить себя газом и отказаться от его импорта.

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