Украинские контакт-центры звонят гражданам России и рассказывают о вторжении в Украину — Федоров

Украинские контакт-центры звонят гражданам России и рассказывают о вторжении в Украину — Федоров

Запустили автодозвоны, где Зеленский обращается к гражданам РФ.

Украинские контакт-центры консолидированно звонят по телефону гражданам России и рассказывают, что на самом деле происходит в Украине из-за военных действий РФ.

Вместе с рекламными агентствами запустили автодозвоны, где наш президент Владимир Зеленский обращается к гражданам РФ.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Facebook.

"Таргетированная и медийная реклама засеяла сеть в России. Благодарю всю индустрию за то, что вы все сплоченно отстаиваете свободу нашей страны!" — написал Федоров.

Напомним, в Украину прибыли станции спутникового Интернета StarLink от Илона Маска.

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