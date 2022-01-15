"Украинские кости способны ломать израильский титан": Дмитрий Ярош экстренно прооперирован в Днепре

Общественный деятель попал на операционный стол чиз-за руки.

Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош попал на операционный стол. Его обследовали и сразу провели хирургическое вмешательство.

Об этом Дмитрий Ярош сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, недавно о себе дала знать его рука, ранение которой он получил в зоне АТО в 2015 году.

"Рука отказалась функционировать, начала нестерпимо болеть и вызвала высокую температуру. Сначала думал, что простудился, но потом оказалось, что все гораздо банальнее: загноение и всякие другие плохие дела. Слава Богу, что у меня есть друзья-медики, которые ультимативно заставили обследоваться... и тут же назначили операцию", – рассказал Ярош.

Он добавил, что операцию, длившуюся 4 часа, сделали в больнице имени Мечникова в Днепре. С руки достали поломанные и погнутые титановые пластины и кучу шурупов.

"Кстати, как оказалось, украинские кости способны гнуть и ломать израильский титан... Руку спасли, сепсиса не допустили. Теперь еще пару недель и я буду в строю", — написал Ярош.

Он поблагодарил медиков больницы за помощь и профессионализм.

Напомним, что 6-летний мальчик во Львове ровно год пробыл в коме и пришел в себя на Рождество, в этот же день, когда тяжело травмировался.