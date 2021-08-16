Украинские курорты в плену медуз: биолог объяснил, чем опасны мертвые морские обитатели

Из-за низкой температуры воды медузы могут погибнуть.

В воде Черного и Азовского морей в этом году фиксируется чрезвычайно большое количество медуз, которые называются корнероты. Они не опасны, но пока не начнут разлагаться. Если мертвые медузы не убрать вовремя из солнца, они выделяют много вредных ядов, а также сероводород.

Об этом рассказал заведующий зоологического музея биологического факультета Запорожского национального университета Александр коротая в эфире "Украинского радио Запорожье".

По его словам, для развития и размножения медузам нужна вода температурой от +24 до +28 градусов, а также кормовая база. Впрочем, если температура воды снизится до +22 градусов, медуз станет меньше, они будут искать теплые места. Сейчас стало больше медуз именно из-за температурного режима воды, объясняет специалист.

"Они скапливаются в тех местах, где реки приносят органику, это Кирилловка, Приморск, Бердянск, их там огромное количество. Но с похолоданием они постепенно отмирают, зиму не переносят. Или мигрируют через Керченский пролив в Черное море, гораздо теплее, и там могут жить круглый год", — отметил Александр коротая.

Специалист добавляет, что погибают медузы не только из-за снижения температуры, но и из-за снижения солености моря. Вместе с тем он отмечает, что мертвых медуз нужно, скорее всего, только закапывать, ведь на солнце в период разложения выделяется сероводород и много вредных ядов.

"Если соленость будет снижаться, медузы увидят, что это уже не среда для проживания и начнут двигаться к Черному морю, больше им некуда плыть. А там соленость в несколько раз выше, чем в Азовском море", — подытожил он.

Как сообщалось, украинцы после отдыха на курортах Азовского моря в Запорожской области жалуются на интоксикацию организма. Подозревают, что она могла появиться из-за контакта с медузами, которых в этом году там крайне много и некоторые из них являются ядовитыми.

Напомним, в Кирилловке Запорожской области ребенок, который купался в Азовском море пострадал от медуз. Когда девочка вышла на берег, то уже имела на теле красные пятна. Во время купания медуз вблизи видно не было, рассказала бабушка ребенка. Впрочем, она уверена, что именно остатки медуз спровоцировали такую реакцию организма

Новости Украины: пляжи Азовского моря снова заполонили медузы

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