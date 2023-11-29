Украинские медиа обратились к Нацсовету, Госспецсвязи и КРРТ относительно ситуации вокруг "Зеонбуда"

Украинские медиагруппы и телеканалы 1+1 Украина, 1+1 Марафон, ICTV, СТБ, Интер, УНИАН, Бигуди, Первый, Общественное Культура, Новый, ТЕТ, 2+2, М1, НТН, МЕГА, ПЛЮСПЛЮС, ICTV-2, ОЦЭ, К1, К2, ZOOM, Enter-фильм, PIXEL, Твой Сериал и другие (список дополняется) направили открытое письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Концерна радиовещания, радиосвязи телевидения. Речь идет о ситуации вокруг "Зеонбуда".

Об этом сообщает ТСН.ua.

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"Мы глубоко обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг договорных взаимоотношений Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) и провайдера общенациональной сети цифрового наземного телевидения в Украине Общества с ограниченной ответственностью "Зеонбуд". Так, 13 ноября в распоряжение медиа попало письмо от Концерна РРТ, адресованный Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Национальный совет), с требованием остановить цифровой конкурс на места в мультиплексах "Зеонбуда". Однако концерн не преследует цель пролонгировать его действие на зафиксированных ранее условиях. Соответственно, концерн апеллирует к тому, что Национальный совет не может провести цифровой конкурс и признать его результаты легитимными, поскольку "Зеонбуд" "не обеспечит возможности предоставления услуг участвующим каналам, которые учавствуют в конкурсе", – сообщили в письме.

Компания "Зеонбуд", которая, согласно решению СНБО на время войны введена в состав государственного Концерна РРТ, обратилась со своей позицией к регулятору, где отметила, что действительно между сторонами продолжается процесс пересогласования условий договора, что является нормальной практикой, которая четко регламентирована Хозяйственным и Гражданским кодексами Украины. В то же время условия по формированию стоимости, на которых настаивает государственный концерн, являются "безответственными и даже циничными". В частности, в "Зеонстрое" отмечают, что проект договора на 2024 год предусматривал повышение стоимости услуг Концерна РРТ для ООО "Зеонбуд" почти на 80%. Кроме этого, в письме приводятся данные о том, что согласно финансовой отчетности Концерна РРТ, его доходы за 2022 год по сравнению с 2021 годом выросли на 22%, а прибыль – на 19 268,1%.

"Как представители украинских медиа, которые обеспечивают вещание в сверхсложных условиях и предоставляют доступ миллионам абонентов к проверенной и верифицированной информации, что во время большой войны (в том числе гибридной) сверхважно, хотим отметить следующее. Мы выступаем против такой политики ценообразования Концерна РРТ, поскольку государственное предприятие не может так категорически поднимать цены на свои услуги, ведь это приведет к усложнению или даже невозможности работы украинских телеканалов. Речь идет о росте стоимости услуг на десятки миллионов гривен в год для каждого отдельного телеканала, что в условиях отсутствия рекламного рынка и постоянных источников доходов делает невозможным их существование. Кроме того, любое изменение стоимости услуг должно быть экономически обоснованным. Экономические расчеты должны быть публичными – доведены до "Зеонбуда", Национального совета и вещателей. Более 9 вещателей, имеющих лицензию на вещание в Т2 в мультиплексах "Зеонбуда", транслируют телемарафон "Единые новости" – проект, который является критически важным для информационной обороноспособности страны", – отметили телеканалы.

По словам телеканалов в открытом письме, создается впечатление, что Концерн РРТ своими действиями пытается привести к тому, чтобы мультиплексы "Зеонстроя", в частности МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5, были экономически невыгодными для украинских вещателей на противовес МХ-7, принадлежащий самому Концерну РРТ.

Телеканалы просят Администрацию Госспецсвязи как регулятора Концерна РРТ, а также Национальный совет, выдавший Концерну РРТ лицензию поставщика услуг мультиплекса МХ-7, повлиять в пределах своих полномочий на эту ситуацию и способствовать ее урегулированию в интересах защиты украинского медиапространства, чтобы украинские телеканалы имели возможность в сети "Зеонбуд" на справедливых и экономически обоснованных условиях. В противном случае может сложиться ситуация, когда миллионы абонентов без доступа к украинским телеканалам, поскольку стоимость услуг по обеспечению цифрового вещания станет непосильной.

"Считаем, что в условиях великой войны такие действия Концерна РРТ неприемлемы", – подытожили в обращении.

В конце письма телеканалы выразили благодарность Национальному совету Украины по телевидению и радиовещанию за четкие действия в соответствии с законодательством о проведении цифрового конкурса на места в мультиплексах ООО "Зеонбуд".

"Таким образом, государство получит дополнительные средства от украинских вещателей, а зрители – верифицированную, объективную и качественную информацию и конкурентный украиноязычный ТВ-продукт", – подытожили в открытом письме.

Напомним, СНБО поручил проверить компанию "Зеонбуд", обслуживающую национальную сеть эфирного цифрового телевидения.

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