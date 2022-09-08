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Украинские морпехи "денацифицировали" взводный пункт рашистов в Херсонской области: видео

Украинские морпехи "денацифицировали" взводный пункт рашистов в Херсонской области: видео

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Украинские морпехи "денацифицировали" взводный пункт рашистов в Херсонской области: видео

скриншот с видео

После удара минометчиков морской пехоты оккупанты сбежали со своих позиций.

Украинские защитники уничтожили взводный опорный пункт российских военных в Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

"Недавно наши минометчики "денацифицировали" взводный опорный пункт рашистов на Херсонщине. Под огнем 120мм калибра морских пехотинцев российские оккупанты "замедлили темп наступления" и оставили свои позиции", — говорится в сообщении.

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