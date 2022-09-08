Украинские морпехи "денацифицировали" взводный пункт рашистов в Херсонской области: видео

После удара минометчиков морской пехоты оккупанты сбежали со своих позиций.

Украинские защитники уничтожили взводный опорный пункт российских военных в Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

"Недавно наши минометчики "денацифицировали" взводный опорный пункт рашистов на Херсонщине. Под огнем 120мм калибра морских пехотинцев российские оккупанты "замедлили темп наступления" и оставили свои позиции", — говорится в сообщении.