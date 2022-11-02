Украинские морпехи отразили вражеские атаки и уничтожили почти 2 десятка оккупантов

Украинские морские пехотинцы "всыпали" российским оккупантам на закрепленном за ними участке фронта.

Украинские пехотинцы за прошедшие сутки уничтожили 17 кафиров и их технику.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

"За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 17 захватчиков, 2 БМП и БТР. Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины нанесли огненное поражение по захватчикам, в результате чего было уничтожено 2 танка и 1 БМП. Окончательные потери уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки Силы обороны "минунули" 800 россиян, которые пришли в Украину с оружием. Также были сбиты вражеский самолет и вертолет.

Российские мобилизованные массово погибают на Авдеевском и Бахмутском направлениях из-за отсутствия боевого опыта и собственной невнимательности.