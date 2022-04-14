Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинские морпехи сбили супер-пупер "нанобеспилотник" РФ: начинка аппарата рассмешила Сеть

Дата публикации
Просмотры
10к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские морпехи сбили супер-пупер "нанобеспилотник" РФ: начинка аппарата рассмешила Сеть

Морпехи "отработали", после чего БПЛА упал в нескольких километрах.

Украинские морпехи на днях уничтожили российский БПЛА "Орлан-10".

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Во время боевого дежурства морские пехотинцы ВСУ заметили вражеский БПЛА. Он шел довольно низко, как для такого типа беспилотников, в досягаемости для стрелкового оружия, так что морпехи предположили, что, возможно, у него заканчивается горючее.

Украинские воины сбили беспилотник, после чего он упал в нескольких километрах.

Туда сразу выдвинулась группа морпехов, которая обнаружила там российских оккупантов. Россияне под прикрытием бронетранспортера пытались забрать БПЛА, но морпехи обошли их с фланга и дали бой.

"Как только особи в российской форме услышали первые выстрелы, сразу же сбежали. И это несмотря даже на то, что их прикрывает БТР. В результате, два захватчика ранены, один из них — тяжело. К сожалению, им удалось сбежать. Пока. Но беспилотник они все же не забрали. Обратите внимание на "современный" российский топливный бак... Пожалуй, нанотехнологии", — рассказали в Генштабе.

Вместо бака в супер-пупере российскому беспилотнику обнаружили обычную 5-литровую пластиковую бутылку.

Пользователи Сети отреагировали на такое чудо росийской техники:

  • Такое впечатление, что эти "Орланы" собирают орчата в кружке авиамоделирования.
  • Снова с Canon?
  • Вершина техники.
  • Крышечка прикреплена к горлышку тросиком, который вкручен в крышечку болтом с гайкой.
  • Ну да действительно "аналоговнет", где еще такое увидишь.

Напомним, что украинские специалисты радиоэлектронной борьбы посадили в Луганской области беспилотный самолет "Орлан-10".

Следующая публикация