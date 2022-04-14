Украинские морпехи сбили супер-пупер "нанобеспилотник" РФ: начинка аппарата рассмешила Сеть

Морпехи "отработали", после чего БПЛА упал в нескольких километрах.
Украинские морпехи на днях уничтожили российский БПЛА "Орлан-10".
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Во время боевого дежурства морские пехотинцы ВСУ заметили вражеский БПЛА. Он шел довольно низко, как для такого типа беспилотников, в досягаемости для стрелкового оружия, так что морпехи предположили, что, возможно, у него заканчивается горючее.
Украинские воины сбили беспилотник, после чего он упал в нескольких километрах.
Туда сразу выдвинулась группа морпехов, которая обнаружила там российских оккупантов. Россияне под прикрытием бронетранспортера пытались забрать БПЛА, но морпехи обошли их с фланга и дали бой.
"Как только особи в российской форме услышали первые выстрелы, сразу же сбежали. И это несмотря даже на то, что их прикрывает БТР. В результате, два захватчика ранены, один из них — тяжело. К сожалению, им удалось сбежать. Пока. Но беспилотник они все же не забрали. Обратите внимание на "современный" российский топливный бак... Пожалуй, нанотехнологии", — рассказали в Генштабе.
Вместо бака в супер-пупере российскому беспилотнику обнаружили обычную 5-литровую пластиковую бутылку.
Пользователи Сети отреагировали на такое чудо росийской техники:
- Такое впечатление, что эти "Орланы" собирают орчата в кружке авиамоделирования.
- Снова с Canon?
- Вершина техники.
- Крышечка прикреплена к горлышку тросиком, который вкручен в крышечку болтом с гайкой.
- Ну да действительно "аналоговнет", где еще такое увидишь.
Напомним, что украинские специалисты радиоэлектронной борьбы посадили в Луганской области беспилотный самолет "Орлан-10".