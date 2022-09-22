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Украинские морпехи сбили вражеский вертолет на Херсонщине и лишили оккупантов двух "Орланов"

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Украинские морпехи сбили вражеский вертолет на Херсонщине и лишили оккупантов двух "Орланов"

Генштаб ВСУ

В Херсонской области продолжаются активные боевые действия.

Украинские пилоты изрядно потрепали оккупанртов минувшие сутки, а морпехи сбили вражеский Ми-24.

Об этом сообщают в ОК "Юг".

"Нашей авиацией нанесен 21 удар по врагу с неба, а морскими пехотинцами уничтожен вражеский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки. При попытке врага проводить воздушную разведку, нашими бдительными подразделениями обнаружены и уничтожены 2 шпиона типа "Орлан-10", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия выпустила ракету "Искандер" по Южноукраинской АЭС.

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