Украинские морпехи уничтожили вражеские артиллерийские системы "Гиацинт-С", САУ и с десяток оккупантов на Донетчине

Российским оккупантам изрядно досталось от украинских морпехов на Донецком направлении.

Защитники Украины уничтожили их технику вместе с личным составом.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

"27 августа, воинские части и подразделения морской пехоты ВМС ВСУ выполняли задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. На Донецком направлении наши воины надежно держат оборону, за прошедшие сутки они уничтожили 6 оккупантов.

Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего враг потерял 8 человек живой силы, 1 МТЛБ, 2 артиллерийские системы "Гиацинт-С" и 1 САУ. Окончательные потери врага уточняются", – говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ "откорректировали" Антоновский мост в Херсоне и ударили по вражеским командным пунктам по артиллерии.

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