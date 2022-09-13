Украинские морпехи утром "закобзонили" 12 оккупантов и взорвали вражеский БТР

Также они "минуснули" вражеский БТР.

Об этом сообщает командование Военно-Морских сил ВСУ.

"12 сентября, военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВСУ на закрепленных участках фронта наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены 12 захватчиков и 1 БТР", — говорится в сообщении.

Указывается, что окончательные потери врага уточняются.

Напомним, Зеленский сообщил, что с начала сентября удалось деоккупировать более 6 тысяч квадратных километров территории Украины. ВСУ освобождают украинские территории на юге и востоке. Движение войск продолжается.

Читайте также: