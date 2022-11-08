Украинские морпехи взорвали склад топлива оккупантов на Луганщине (видео)

В Луганской области Силы обороны уничтожили вражеский склад с топливом.
В Луганской области украинские морпехи оставили оккупантов без топлива, уничтожив их состав.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
Состав с топливом взлетел на воздух в селе Диброва Луганской области.
"В результате артиллерийского удара 140-го отдельного разведбатальона морской пехоты Вооруженных сил Украины был уничтожен российский склад горюче-смазочных материалов. Вражеские запасы топлива были уничтожены в селе Диброва Северодонецкого района Луганской области — между Торским и Кременной", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Голой Пристани ВСУ уничтожили вражескую технику, а в Горловке на Луганщине и в Сватовом вражеские склады с боеприпасами.
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