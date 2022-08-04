Украинские морпехи взяли в плен 11 оккупантов в Херсонской области

В Херсонской области морпехи 36-й и 35-й бригад захватили в плен российких вояк.

Большинство пленных - мобилизованные из ОРДЛО.

Об этом сообщают на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского.

По предварительной информации, руководящий состав оккупантов уровня батальон-рота отказываются вести боевые действия и покидают свои позиции. Большинство пленных мобилизовано из ОРДЛО, которых принудительно забирали с места работы, угрожая уголовной ответственностью.

"Всем пленным очень повезло, потому что в цивилизованном суверенном демократическом государстве неукоснительно соблюдают нормы международного права. После того, как пленным была оказана первая медицинская помощь, все они были переданы в соответствующие органы. Другая судьба оккупантов на украинской земле — бессмысленно погибнуть от украинского оружия", — отметили в пресс-службе бригады.

Напомним, что российские оккупанты пытались штурмовать на нескольких направлениях в Донецкой области. ВСУ успешно отразили вражеские штурмы.

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