Украинские мужчины за рубежом "в ловушке": кого могут депортировать и что прогнозируют эксперты

Правозащитники бьют тревогу и говорят, что такие действия украинской власти не совсем корректны.

Украинские власти запретили выдавать паспорта военнообязанным украинцам за границей и приостановили предоставление консульских услуг. Более того, пересылать документы из Украины за границу теперь тоже нельзя. Юристы уже прогнозируют многочисленные судебные иски к украинским властям, а некоторые мужчины заявляют, что возвращаться не собираются.

Однако есть страны ЕС, которые готовы помочь Украине вернуть на родину военнообязанных мужчин. Обо всем этом – в эксклюзиве TSN.UA.

Недовольны украинцы за границей

Видео "штурмов" украинскими мужчинами за границей центров выдачи паспортов заполонили сеть. А все из-за запрета МИД Украины дипучреждениям за границей предоставлять консульские услуги, в перечень которых входит и оформление и выдача загранпаспортов. Это очень не понравилось украинским мужчинам, которые сейчас находятся в других странах. Более того, свое слово, к сожалению, далеко не литературное, сказали и их женщины.

МИД Украины пояснило, что введенные ограничения по принятию заявлений на совершение консульских действий являются временными и связаны с недавно принятым законом о мобилизации, который должен вступить в силу только 18 мая. Исключение – заявления об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину.

Однако проблема заключается в следующем: под мобилизационный закон подпадают все без исключения мужчины-граждане Украины – и те, кто уехал после вторжения России, и те, кто живет за границей с самого рождения. Поэтому здесь и возникает вопрос о якобы неизбирательном подходе и несправедливости.

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Если с дипучреждениями было все понятно с самого начала, то у мужчин за рубежом была последняя надежда получить документы в зарубежных центрах выдачи паспортов. К примеру, таких как ГП "Документ". Однако украинские власти взяли в кольцо военнообязанных мужчин за границей. Да, Госпредприятие "Документ" не является частью системы МИД, но оно входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины.

В двух случаях – и с центрами выдачи паспортов, и с консульствами. Пока украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 не смогут подать заявления и получить загранпаспорта. Более того, Кабмин запретил пересылать из Украины за границу паспорта для мужчин призывного возраста. Их можно получить только в Украине.

В то же время мужчины, которые согласно законодательству имеют право выезжать за границу, и в дальнейшем смогут получить пересланные паспорта.

К этим категориям относятся:

люди с инвалидностью;

люди, уехавшие как сопровождающие своей жены с инвалидностью или родителей своих или жены с инвалидностью 1 или 2 группы;

люди, ухаживающие за инвалидами 1 или 2 группы;

родители, усыновители или опекуны детей с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетних людей с инвалидностью 1 или 2 группы;

дедушки, братья, отчие детей с инвалидностью;

опекуны людей с инвалидностью в составе родственников первого порядка;

люди, имеющие детей с заболеваниями, требующими медицинского вмешательства за границей»

В свою очередь, правозащитники бьют тревогу и говорят, что такие действия украинской власти не совсем корректны, поскольку закон о мобилизации еще не вступил в силу, поэтому ссылаться на его нормы и приостанавливать предоставление консульских услуг не является правильным и нарушает права человека.

Юрист и правозащитник Александр Павличенко пояснил, что не столько с ограничением работы консульств для украинцев призывного возраста, которые находятся за границей во время войны. Об этом он отметил в эфире "Общественного" в телемарафоне "Единые новости".

Будут наказывать штрафами

Однако это украинские власти не остановило. Напомню, что мобилизационный закон предусматривает, что услуги в украинских консульствах будут предоставляться только после уточнения военного учета. Если мужчина этого не выполняет, то кроме отказа в услугах получит еще и штраф от 510 до 850 грн. В случае повторного нарушения – штраф до 1700 грн.

В то же время, на рассмотрении Верховной Рады находится также законопроект, который увеличивает штраф за нарушение правил военного учета в условиях военного положения до 22,5 тыс. грн.

Заграница на стороне людей

А что же говорят политики и чиновники за границей по поводу решения МИД? Как всегда, мысли разделились. Еврокомиссия отказалась комментировать решение МИД Украины ограничить консульские услуги для украинцев призывного возраста за границей.

Представитель Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер сообщила Радио Свобода, что в ведомстве «приняли эту информацию.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер тоже дипломатично избежал прямого ответа. Не сказали в ЕС и будут ли депортации украинские мужчины, которые окажутся на территории ЕС с просроченными документами.

А вот Польша уже заявила, что готова помочь Украине вернуть мужчины призывного возраста. Об этом отметил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш. Он подчеркнул, что "украинские власти делают все, чтобы обеспечить фронт новыми солдатами, ведь потребности огромны".

" Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине. Меня не удивляет, что находящиеся на фронте украинцы имеют обоснованные претензии к своим ровесникам, разъехавшихся по миру ", — говорится в сообщении.

С подобным заявлением выступили и в Литве. Министр обороны Лауринас Кащюнас заявила, что страна думает над тем, как помочь Украине вернуть мужчин домой, но пока будет наблюдать, как этот вопрос будет решать Польша и может последовать ее примеру.

"Никто, конечно, не будет их собирать и везти в Украину – этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах – это варианты, которые я слышу от польской стороны. Поэтому давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы ”, — говорится в сообщении.

Около 4,3 миллионов украинцев проживают в странах Европейского Союза по состоянию на январь 2024 года, из них примерно 860 тысяч – взрослые мужчины, подсчитала база данных Евростата. Польша предоставила статус временной защиты 950 тысяч украинцев и является второй по количеству украинских беженцев в Европе после Германии.

В ФРГ, кстати, тоже сделали громкое заявление. Мужчин из Украины не будут лишать в Германии статуса беженцев. Отказ в предоставлении консульских услуг не повлияет на статус украинских мужчин, которые находятся в ФРГ как беженцы. Об этом заявил официальный представитель МВД Германии Максимилиан Калль.

В то же время ни он, ни пресс-секретарь немецкого Министерства иностранных дел не захотели комментировать само решение Киева прекратить консульское обслуживание украинских мужчин призывного возраста, находящихся, в частности, и в Германии.

" Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ", — заявил представитель этого ведомства Кристиан Вагнер.

Напомним, МИД Украины на днях приостановило предоставление консульских услуг военнообязанным мужчинам, проживающим за границей, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

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