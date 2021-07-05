Украинские обещают широкий ассортимент вакцин от обычного гриппа осенью 2021 года

В этом году может появиться украинско-китайский проект по локализации производства вакцины на территории Украины.

Главный санврач Украины Игорь Кузин уверяет, что осенью этого года в Украине будет больше вакцины от обычного гриппа, чем в прошлом году, к тому же украинцы будут иметь выбор между дефицитными и более доступными препаратами.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua

Главный санврач объяснил дефицит вакцины от гриппа, возникший в прошлом году в Украине, тем, что производители, которые ведут переговоры с правительствами, обычно просят подтверждение о возможности закупить определенное количество вакцины через розничную аптечную сеть. Некоторые страны дают соответствующие гарантийные письма или используют резервные фонды для потенциальной гарантии.

"К сожалению, в Украине такого механизма не существует. Поэтому фармсектор ориентируется на то, сколько было куплено или поставлено в прошлом году, такое же количество будем брать в этом году. Невозможно запросить 3 млн доз, поставить в аптечную сеть, потому что потенциально кто-то должен гарантировать, что эта вакцина будет куплена ", — пояснил он.

По его словам, переговоры в прошлом году начинались с февраля и, к сожалению, даже в середине лета не было уверенности в тех количествах, которые будут поставлены на уровень государства.

"Мы предложили несколько иные механизмы обеспечения украинский вакциной от гриппа. Первый — государству предоставляется бесплатная вакцина для определенной группы риска. Мы выбрали медработников. В прошлом году их провакцинировали бесплатно за счет международных партнеров — это специальный проект. Такая опция сохранится как минимум еще два года. На четвертый год реализации этого проекта государство должно обеспечить госзаказ для медработников ", — рассказал об одном из способов решения проблемы Игорь Кузин.

Еще одним направлением стали переговоры с другими фармпредприятиями по локализации производства вакцины от гриппа в Украине.

"Это может быть китайское производство или других государств. Такие переговоры, я точно знаю, состоялись и завершились. Сейчас идет обсуждение технических деталей. Однако, я уверен, что в этом году мы уже увидим украинско-китайский проект по локализации производства. Сейчас происходит финальный этап — будет происходить регистрация вакцины. По сути это совместное производство на территории Украины ", — поделился планами главный санврач.

Он утверждает, что вакцин от гриппа осенью этого года в Украине будет больше, чем в прошлом году.

"И я уверен, что у нас будет выбор между теми дефицитными вакцинами, которые мы постоянно ищем осенью, и более простой, однако более доступной с точки зрения наличия в аптечной сети", — подчеркнул он.

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