Украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами — СМИ

Только 13 февраля из Киева вылетели около 20 самолетов.

Олигархи, бизнесмены и депутаты-миллионеры покидают Украину на частных самолетах, сообщает издание "Украинская правда".

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 февраля.

Также читайте Небо не закрыто, но иностранные инвесторы забирают самолеты у украинских авиакомпаний

По данным издания, только 13 февраля из Киева вылетели около 20 самолетов. В частности, в воскресенье улетели борта олигарха Рината Ахметова. Сам он, вероятно, покинул страну две недели назад. Миллиардер Виктор Пинчук улетел из Украины накануне.

Среди отправившихся рейсов был замечен частный самолет эксминистра инфраструктуры правительства Азарова Бориса Колесникова. Сам бизнесмен утверждает, что остался в Киеве, а самолет отправил на техническое обслуживание. Мол, по меньшей мере, до 1 марта не собирается куда-то ехать.

Олигархи, бизнесмены и депутаты-миллионеры покидают Украину на частных самолетах

Среди тех, кто уже не в Украине, бизнесмен Вадим Столар, пророссийский нардеп Вадим Новинский и президент харьковского футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский, кортеж которого насмерть сбил человека.

Как сообщалось, Кабмин выделил средства для страховых компаний через российские военные учения в акватории Черного моря. Речь идет о 17 миллиардах гривен на безопасность полетов для авиаперевозчиков Правительство увеличило расходы резервного фонда, потому что международные авиакомпании один за другим приостанавливают полеты над Украиной из-за высоких рисков боевых действий.

Между тем, Украина рекомендует авиакомпаниям временно не летать над Черным морем из-за активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над морем.

Читайте также: